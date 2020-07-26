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А что Фургал? Расторговка между Кремлем и ЛДПР по «хабаровскому кейсу», похоже, приняла финальные очертания 

Свободная пресса 4 часа назад
А что Фургал? Расторговка между Кремлем и ЛДПР по «хабаровскому кейсу», похоже, приняла финальные очертания
Фото: Свободная пресса
После очередной дозы громких заявлений от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а следом за ним и Михаила Дегтярева ситуация по «хабаровскому кейсу» стала еще яснее, по крайней мере, касательно того, как народное недовольство думают гасить там, наверху, и на чем сошлись либерал-демократы и Кремль.
Вообще-то, за последнее время Владимир Вольфович много чего наговорил, но остановимся на главном — на судьбе опального Сергея Фургала, которому — прибегнем к каламбуру — «светит» не очень светлое будущее. Или не светит?
«Мы добьемся — обещаю вам это, — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — заявил Жириновский, буквально анонсируя, как в случае с назначением врио Хабаровского края, решение Путина.
Расклад вполне реалистический, учитывая, что ситуацию в регионе как-то надо спасать. И ради этого Владимир Вольфович даже готов встать на колени перед хабаровчанами, «чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы».
К тому же надо как-то удержать и рейтинг ЛДПР в Хабаровском крае, в том смысле, чтобы он не просел ниже плинтуса, ибо понятно, что он в любом случае обвалится и тут придется бороться за каждый процент. Что, собственно, Жириновский и делает, старательно перетягивая одеяло с «партии Фургала» на ЛДПР, всячески демонстрируя, что вся соль-то — она не в опальном экс-губернаторе, а либерал-демократах как таковых. Поэтому и совершенно неважно, кто сидит в кресле, а, следовательно, и митинговать никакой надобности нет, поскольку Михаил Дегтярев — он, по словам Владимира Вольфовича, «все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же».
Ну, вот насчет этого, конечно, берут сомнения. Новоиспеченный врио уже по нескольким дням показал, что на роль антикризисного менеджера — он не тянет. Можно хоть до потери сознания рассуждать о том, что выходить по требованию толпы — это неуважение к себе самому и к президенту, пытаясь выставить себя в наилучшем свете, но читаться это будет, как любил говорить Владимир Вольфович, «однозначно»: как страх. И в самом деле, что Дегтярев может сказать разгневанным хабаровчанам? Что он по веб-камерам наблюдает за протестом, что он там, сидя в Москве, до последней запятульки изучил, как и чем живет Хабаровский край и так этим проникся, что теперь — «хабаровчанин» больше любого жителя края?
Ясно, что это не пройдет, как и то, что ничего действительно своего, того, что могло бы как-то примирить его с дальневосточниками, он сказать не может. Точнее, вообще ничего — из адекватного. Поэтому и несет какую-то чушь о том, что «сюда слетелись, в Хабаровск, граждане в том числе иностранных государств» (и это при том, что международное авиасообщение покамест приостановлено!). Так что даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову приходиться разруливать ситуацию и переводить стрелки с Госдепа на «разных квази— или псевдо-оппозиционеров и специальных дебоширов». Что, в свою очередь, говорит о том, что Кремль внимательно следит за обстановкой и считает даже, что ее контролирует.
Это видно по тому сценарию, которой власть взяла за основной: ждать пока протест рассосется сам собой, наивно полагая, что граждане-дальневосточники со временем (непродолжительным) выдохнутся. А если еще и влить в регион денег (Мишустин пообещал Дегтяреву 1,3 млрд рублей), то ситуация стабилизируется довольно быстро. Впрочем, на всякий случай Дегтярев сообщил, что вопрос об усилении карантинного режима стоит на повестке из-за сложной эпидемиологической обстановке (точнее: политической), как бы давая понять, что если граждане не хотят по-хорошему, то будет по-плохому. И вообще, с тем, что он — здесь «наместник» и, возможно, даже надолго, к этому лучше привыкнуть уже сейчас.
О чем, кстати, говорит и пост Жириновского в Телеграме, в котором он расписывает кадровую политику партии на тридцать лет вперед. Так, по его представлению, кандидатом от ЛДПР на пост президента в 2030 году будет… губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Заметьте, не врио, а губернатор. Жириновский пишет так, точно он уверен, что Дегтярев не только протянет до выборов, но еще и выиграет их!
Можно подумать, что это так — бравада, фантазия. А если нет? По крайней мере, один намек на это есть: трехдневное голосование, которое, по всей видимости, с 2021 года станет обычной практикой. То есть к одному нормальному дню прибавится еще как бы два «досрочных».
«Главная задача «досрочного голосования» даже не в том, чтобы полупринудительно мобилизовать весь лояльный электорат, а в том, чтобы получить возможность набросать за 2 дня в урны столько фальшивых бюллетеней, сколько потребуется, чтобы сделать бессмысленными любые попытки граждан голосовать по-настоящему. На ночь коробки с бюллетенями остаются без всякого контроля в УИКах, что, собственно, и составляет основной смысл «досрочки». К утру количество голосов, поданных за власть, может увеличиться в несколько раз», — пишет по этому поводу в своем телеграм-канале политолог Борис Кагарлицкий.
И здесь не поспоришь: на демократических выборах, даже на той имитационной форме, что наличествовала в России, — можно ставить большой и жирный крест, поскольку, как верно подмечает Кагарлиций, «власть твердо знает, что выиграть выборы она не может». Ни убавить, ни прибавить.
И почему бы тогда не допустить, что Владимир Вольфович не выбил себе определенную квоту, учитывая, что фракция ЛДПР была единственной из парламентской оппозиции, которая проголосовала за этот законопроект?
Квота на выборах и Дегтярев на губернаторстве в обмен на полную подконтрольность (а Хабаровский край упорно демонстрировал притязания на субъектность, в том числе и в политическом плане) Кремлю и помощь в погашении хабаровского протеста — так, по всей видимости, и выглядит итог соглашения между Кремлем и Жириновским.
А Фургал? А что — Фургал? Слишком много на себя взял, как минимум. Тут и терки с АП (еще с 2018 года, когда он, нарушив договоренность, пошел на второй тур), и попытка диктовать Кремлю свои правила, претензии на самостоятельность и возможный бизнес-конфликт с героем труда Аркадием Ротенбергом.
Да, хабаровский экс-губернатор неплохо спонсировал партию, по сути, выступая в виде «кошелька» Жириновского, но деньги, как говорится, дело наживное, тут ставки будут куда выше.
К тому же Фургал метил на место самого Владимира Вольфовича, что ему, надо полагать, было малоприятно. Не видел он Фургала в роли главы ЛДПР, не видел. А тот — при его влиянии — мог реально заграбастать себе лидерство.
Так что можно сказать, что руками то ли АП, то ли силовиков (виновен он или нет — вынесем за скобку: ясно же, что если только сейчас вдруг всплыли прошлые дела, то явно просто дали отмашку на движение) бессменный лидер либерал-демократов избавился от назойливого преемника, оставив за собой право решать, кому передать партию.
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Другое , Михаил Дегтярев , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Аркадий Ротенберг , Борис Кагарлицкий , Сергей Фургал , Госдеп США , ЛДПР , Москва , Хабаровский Край
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