В Подмосковье открыли сквер ВДВ «Аллея дяди Васи» 

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"В парке «Патриот» состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера воздушно-десантных войск «Аллея дяди Васи», — говорится в сообщении. Также было высажено 90 кедров в честь 90-й годовщины образования ВДВ.

"Мероприятие проходит в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» и Минобороны России «1945 кедров Великой Победы», — добавляется в сообщении.