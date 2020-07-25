Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье открыли сквер ВДВ «Аллея дяди Васи» 

РИА Новости и ещё 7 25 июля 2020
В Подмосковье открыли сквер ВДВ «Аллея дяди Васи»
Фото: Волгоградская правда
АЛАБИНО (Московская обл. ), 25 июл — РИА Новости. Памятник генералу армии Василию Маргелову и сквер ВДВ «Аллея дяди Васи» открыли в парке «Патриот», сообщает в субботу Минобороны.
"В парке «Патриот» состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера воздушно-десантных войск «Аллея дяди Васи», — говорится в сообщении. Также было высажено 90 кедров в честь 90-й годовщины образования ВДВ.
Уточняется, что в мероприятии приняли участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Мероприятие проходит в рамках совместной военно-патриотической акции оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы» и Минобороны России «1945 кедров Великой Победы», — добавляется в сообщении.
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Последние новости
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа Дегтярев не планирует общаться с протестующими Дегтярев не планирует общаться с протестующими
Другое , Юнусбек Евкуров , Андрей Сердюков , Василий Маргелов , Министерство обороны , РИА Новости , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Моргенштерн серьезно нарушил закон
00:07
Моргенштерн серьезно нарушил закон
Шоу-бизнес Другое
Уникальное оружие: «Циркон» подтвердил слова Путина
00:16
Уникальное оружие: «Циркон» подтвердил слова Путина
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение