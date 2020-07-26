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В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19 в России 

Luga1news.ru и ещё 12 2 часа назад
В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19 в России
Фото: Luga1news.ru
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев назвал условие для окончания первой волны коронавируса. По его словам, для этого COVID-19 должны переболеть 70-80 процентов населения. До этого момента говорить о второй волне нет необходимости, заявил Зверев. Подъем заболеваемости COVID-19 начнется в ноябре и продолжится до января. Такой прогноз дал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, передает «Интерфакс». «Сезонный подъем заболеваемости будет. Очевидно, те же сроки, как при других ОРВИ… Но выраженность этого сезонного подъема не будет очень высокой, по всей видимости. Вирус адаптируется к населению», — отметил медик. Брико добавил, что новые инфекционные болезни появляются каждый год. Их возбудителями становится, как правило, животные. «В последующем они приспосабливаются: вирусу невыгодно убивать своего хозяина. Будет протекать гораздо легче», — сказал он.
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Другое , COVID-19 , Виталий Зверев , Николай Брико , Минздрав РФ , РАН , Интерфакс
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