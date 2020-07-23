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В Петербурге станет сложнее пить 

Lenta.ru и ещё 13 2 часа назад
В Петербурге станет сложнее пить
Фото: Lenta.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в барах и кафе площадью менее 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Ограничение серьезно усложнит работу питейных заведений в городе, передает «Интерфакс».
Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года. До этого срока рабочая группа должна найти решение, которое устроило бы и жильцов, и владельцев баров. «На одной чаше весов — спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой — интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства», — сказал Беглов.
Сообщается, что бары и кафе не должны будут закрыться совсем — им достаточно отказаться от продажи алкоголя. Уже существующие заведения должны переформатироваться до 1 января 2021 года, в противном случае у них отзовут лицензию. Новые подобные точки общепита просто не смогут открыться легально.
Ранее в России запретили продажу алкоголя в заведениях общепита площадью менее 20 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Ограничения направлены на борьбу с так называемыми «наливайками».
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Другое , Александр Беглов , Интерфакс , Санкт-Петербург
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