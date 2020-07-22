Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса 

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24», что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 может получить регистрацию в первой декаде августа.

«Я думаю, что расширение контингента из категорий риска первое пойдет, наверное, уже в августе. Скорее всего, конечно, получит регистрационное удостоверение в первой декаде», — приводит РИА Новости его слова.

Также Мурашко заявил, что Россия готовится к завершению клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и выпуску её на определённых условиях.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что четыре российских вакцины от коронавируса доказали свою безопасность.

Он также выразил надежду, что осенью Россия «получит свою надёжную вакцину».