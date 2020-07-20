Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую ранее арестовали по делу о хищении 40 млн рублей. Глава кабмина подписал соответствующее постановление в четверг, 16 июля.
“Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования РФ”, — уточняется в документе, опубликованном на портале правовой информации в понедельник.
По решению суда, бывшая чиновница останется под стражей до 16 августа.
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Лукашевич отрицает все обвинения. По ее словам, она никогда не занималась казнокрадством.