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«Возможно, Они существуют». Минобороны США не отрицают факт существования инопланетных рас 

Аргументы Недели 2 часа назад
«Возможно, существуют»: США — об инопланетных расах
Фото: Youtube
Проблема одиночества человеческой расы уже давно волнует многих экспертов и аналитиков. С каждым годом нашего проживания на этой планете, мы постоянно задаём вопрос: «Одни ли мы на свете?»
Многие просто не верят, что наша жизнь возникла в результате простой случайности. Да и верующие уже начинают утверждать, что вероятно Бог не ограничился одними людьми. Совсем не хочется верить в то, что в бескрайней вселенной лишь наша планета наполнена жизнью. До апреля 2020 года мы всё ещё полагали, что существование другой жизни — лишь только теория. Но в середине весны американские военные официально признали, что НЛО всё-таки есть, и отрицать этот факт бессмысленно. Вероятно, у США есть куда более интересная информация, как впрочем, и у других мировых держав. Но более подробные сведения они едва ли раскроют миру в ближайшие десятилетия.
27 апреля 2020 года Минобороны Штатов официально рассекретило некоторые данные о пришельцах. На главном сайте организации были опубликованы три необычных видеоролика с неопознанными объектами. Как утверждают военные, абсолютно всё, что заснято на камеру лётчиками, есть правда. Никакого обмана, никакой фальши или компьютерной графики. На видео можно отчётливо увидеть странные летательные аппараты, не похожие на что-либо земное и привычное для человека. Все они странно двигаются, носятся на бешеных гиперзвуковых скоростях, делают крутые развороты и резко взмывают вверх. Один из подобных роликов был снят в 2004 году, а два других уже в 2015-м. Военные впервые признали, что НЛО — далеко не вымысел и не плод человеческой фантазии, а вполне реальное явление. Правда, один из сенаторов по имени Гарри Рейд раскритиковал данные заявления. Он утверждал, что слегка расстроен из-за того, что многие другие тайны всё ещё остаются нераскрытыми. По его словам, хотелось бы больше подробностей и прояснений.
Уфологи рассказали, что шокированы заявлениями правительства США. Ведь уфологию в человеческом обществе вообще не признавали за науку. Учёных, занимающихся поисками инопланетных следов, нередко приравнивали к сумасшедшим. И зря. Посещение Земли иными цивилизациями возможно фиксировались ещё древними народами. В Южной Америке, по неофициальным данным, существует немало артефактов, свидетельствующих о контактах местных жителей с более высшими существами, которых они воспринимали за Богов.
То же самое можно отыскать в древних мифах Шумерских или Аккадских государств. В Шумерской мифологии не раз говорилось о таинственных Аннуннаках, прилетевших со звёзд, и всячески содействующих развитию человеческой культуры. Исследователь и писатель Захария Ситчин всерьёз воспринимал древних богов Шумера за весьма продвинутую цивилизацию, зародившуюся на таинственной планете Нибиру.
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Другое , Гарри Рейд , Министерство обороны , США
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