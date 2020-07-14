«Мыла полы в офисе»: молодая жена Петросяна рассказала о тяжелой юности 

Супруга артиста назвала «крутой школой жизни» свою работу в Театре Эстрадных Миниатюр.

Татьяна Брухунова , пятая официальная жена юмориста Евгения Петросяна , недавно рассказала в своем Instagram-профиле о том, как строила свою карьеру в Театре Эстрадных Миниатюр Евгения Петросяна до того, как стала его женой.

Поклонники Брухуновой поинтересовались, с какой должности она начинала свое продвижение к помощнице руководителя театра.

«На все руки от скуки. Мне было 17 лет. Я делала все, на что у остальных членов коллектива не хватало времени. Была и курьером, и полы мыла в офисе, помогала администраторам во время концертов. Сегодня я очень рада всему, что прошла. Это крутая школа жизни»,

— рассказала Татьяна.

При этом молодая жена сатирика не включила в свою «школу жизни» помощь бывшей жене и коллеге Петросяна Елене Степаненко в ведении ее сайта.

Напомним, провинциальная девушка из Тулы Таня Брухунова сначала работала на Елену Григорьевну. Личной ассистенткой Евгения Вагановича она стала именно с ее легкой руки: Степаненко была довольна работой Татьяны и порекомендовала смышленую девушку своему мужу.

В результате, как известно, супруги развелись после 30 лет брака, а Брухунова в прошлом году стала официальной женой Петросяна.

Некоторое время назад ходили слухи о том, что супруги уже обзавелись наследником, но они не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.