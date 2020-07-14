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«Мыла полы в офисе»: молодая жена Петросяна рассказала о тяжелой юности 

Киноафиша 2 часа назад
«Мыла полы в офисе»: молодая жена Петросяна рассказала о тяжелой юности
Фото: Киноафиша
Супруга артиста назвала «крутой школой жизни» свою работу в Театре Эстрадных Миниатюр.
Татьяна Брухунова, пятая официальная жена юмориста Евгения Петросяна, недавно рассказала в своем Instagram-профиле о том, как строила свою карьеру в Театре Эстрадных Миниатюр Евгения Петросяна до того, как стала его женой.
Поклонники Брухуновой поинтересовались, с какой должности она начинала свое продвижение к помощнице руководителя театра.
«На все руки от скуки. Мне было 17 лет. Я делала все, на что у остальных членов коллектива не хватало времени. Была и курьером, и полы мыла в офисе, помогала администраторам во время концертов. Сегодня я очень рада всему, что прошла. Это крутая школа жизни»,
— рассказала Татьяна.
При этом молодая жена сатирика не включила в свою «школу жизни» помощь бывшей жене и коллеге Петросяна Елене Степаненко в ведении ее сайта.
Напомним, провинциальная девушка из Тулы Таня Брухунова сначала работала на Елену Григорьевну. Личной ассистенткой Евгения Вагановича она стала именно с ее легкой руки: Степаненко была довольна работой Татьяны и порекомендовала смышленую девушку своему мужу.
В результате, как известно, супруги развелись после 30 лет брака, а Брухунова в прошлом году стала официальной женой Петросяна.
Некоторое время назад ходили слухи о том, что супруги уже обзавелись наследником, но они не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.
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Комментарии
Другое , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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