Папа Римский Франциск рассказал, что огорчен изменением статуса Софийского собора 

Папа Римский Франциск заявил, что он очень огорчен решением властей Турции сделать мечеть из собора Святой Софии. Об этом понтифик заявил 12 июля, пишет ТАСС.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле , и я очень опечален», — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

10 июля Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.