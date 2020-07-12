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Папа Римский Франциск рассказал, что огорчен изменением статуса Софийского собора 

Парламентская газета 3 часа назад
Папа Римский Франциск рассказал, что огорчен изменением статуса Софийского собора
Фото: Парламентская газета
Папа Римский Франциск заявил, что он очень огорчен решением властей Турции сделать мечеть из собора Святой Софии. Об этом понтифик заявил 12 июля, пишет ТАСС.
«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален», — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
10 июля Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Однако власти Турции не собираются закрывать собор для туристов и паломников (в том числе православных христиан из России), Анкаре предстоит «выяснение отношений» с ЮНЕСКО по поводу нарушению Турцией обязательств в отношении Святой Софии как части Всемирного наследия. Об этом «Парламентской газете» рассказал замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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Другое , ФРАНЦИСК , Андрей Климов , Комитет Совета Федерации по международным делам , ЮНЕСКО , Парламентская газета , ИТАР-ТАСС , Стамбул , Турция
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