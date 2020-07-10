Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер переживший полгода в плену в Чечне бывший полпред Ельцина 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Умер переживший чеченский плен экс-полпред Ельцина
Фото: Lenta.ru
Умер бывший российский дипломат, экс-мэр Архангельска Валентин Власов, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области. Ему было 73 года.
Как уточнили в беседе с REGNUM бывшие коллеги Власова, он скончался в ночь с 4 на 5 июля после продолжительной болезни. 8 июля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
С 2006 по 2012 год Власов был послом России в Киргизии, до этого в течение четырех лет возглавлял дипмиссию на Мальте, на рубеже веков должность зампредседателя ЦИК. Во второй половине 1990-х, после ухода из Архангельской области, где он был сперва мэром, а затем и.о. губернатора, работал в полпредстве президента России.
В мае 1998-го, будучи уже полпредом первого президента России Бориса Ельцина в республике, был похищен чеченскими террористами и полгода удерживался в плену вместе с несколькими иностранными гражданами. Существует несколько версий его освобождения. Согласно версии, которую в своей книге описал депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на протоколы допросов чеченских полевых командиров, Власова выкупил олигарх Борис Березовский (в прессе называлась сумма выкупа в размере семи миллионов долларов; Хинштейн в своей книге написал, что на освобождение Власова Березовскому и тогдашнему замглавы МВД Владимиру Рушайло было выделено шесть миллионов долларов, однако до чеченцев «дошло лишь четыре, да и то полмиллиона — фальшивые»).
По версии «Коммерсанта», вопросами освобождения кремлевского чиновника занимались не Березовский и Рушайло, а зампред правительства России в Чечне Акмаль Саидов и бывший министр внутренних дел Ингушетии Даут Коригов, который тогда находился под следствием. Саидов был найден мертвым с запиской «Так будет со всеми, кто сотрудничает с ФСБ» в кармане за несколько недель до освобождения Власова, а Коригов, как выяснила газета, был отпущен под поручительство, взялся за вызволение пленника по поручению тогдашнего главы МВД Сергея Степашина и предложил обменять чиновника на чеченских преступников, которые в то время содержались в изоляторах в Ингушетии. По информации журналистов, Степашину, который якобы не хотел выделять бюджетные деньги на освобождение Власова, понравилась эта идея. Коригову же якобы обещалось восстановление в должности в случае оправдания, однако после вынесения оправдательного приговора он был отравлен и стал инвалидом. В феврале 2003 года Коригова застрелили.
Последние новости
В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу В России назвали дату начала снятия ограничений на полеты за границу Доллару предсказали падение к 2021 году Доллару предсказали падение к 2021 году Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом
Комментарии
Другое , Борис Ельцин , Владимир Рушайло , Александр Хинштейн , Борис Березовский , Сергей Степашин , ФСБ , Администрация Президента РФ , Госдума , Правительство РФ , МВД , Центризбирком России , ИА REGNUM , Архангельск , Архангельская Область , Кыргызстан , Мальта , Москва , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Шансов спасти Алибасова практически нет
Шансов спасти Алибасова практически нет
Видео
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
00:24
Загоревшаяся от удара молнии церковь попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
00:24
Опубликовано видео тренировки Главного военно-морского парада
Армия Войска
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
00:50
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме под Кировом
Происшествия
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
00:42
Появилось видео поступления вертолетов Ми-28УБ
Армия
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
00:48
Опубликовано вирусное видео с потопа в Рузе
Общество
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
03:34
«Ночной волк» стал иконописцем и попал на видео
Общество
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
01:54
Спасенные от потопа пенсионеры попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение