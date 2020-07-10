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Фургала доставили в Басманный суд Москвы 

РИА Новости 2 часа назад
Фургала доставили в Басманный суд Москвы
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновника, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Москвы Ирина Морозова.
"Фургал был доставлен в суд", — сказала пресс-секретарь.
Решение об аресте Фургала примет судья Артур Карпов. До этого он сталкивался как минимум с ещё одним задержанным губернатором — Никитой Белых. Карпов в 2016 году избрал главе Кировской области меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.
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Другое , Артур Карпов , Никита Белых , Сергей Фургал , Ирина Морозова , ФСБ , РИА Новости , Москва , Хабаровский Край
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