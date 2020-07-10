Фургала доставили в Басманный суд Москвы 

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"Фургал был доставлен в суд", — сказала пресс-секретарь.

Видео дня. Вскрылась правда о романе «папиной дочки» с фигуристом

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