Восковой плющ расцвел в «Аптекарском огороде» 

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Восковой плющ распустился в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщает пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

«Хойя мясистая, или восковой плющ, или фарфоровый цветок, распустился в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Гости могут увидеть эффектную тропическую лиану в оранжерее с кактусами и другими суккулентами. Родина воскового плюща — Восточная Азия и Австралия. Многочисленные бледно-розовые цветки в форме звездочек обладают очень сильным сладким ароматом. В роду хойя — свыше 300 видов растений, а в коллекции «Аптекарского огорода» — больше 10 видов, которые будут цвести попеременно еще на протяжении нескольких месяцев. Цветение воскового плюща — необычайно красивое зрелище, пропустить которое нельзя. И цветки, и листва растения словно сделаны из воска. Цветки хойи невероятно сладко пахнут — они вырабатывают очень много приторного нектара, излишки которого зачастую капают вниз», — рассказала Ольга Архипова.

Она напомнила, что в саду под открытым небом также цветут розы, жасмин садовый, дейция шершавая, розовое дымное дерево, ромашки, герань, шиповники, кувшинки, гречиха.