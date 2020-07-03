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Мединский выиграл суд у Lenta.ru 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Мединский выиграл суд у Lenta.ru
Фото: News.ru
Симоновский суд Москвы удовлетворил иск помощника президента и бывшего министра культуры Владимира Мединского к изданию Lenta.ru. Мужчина требовал защитить свои честь и достоинство.
Об этом рассказала адвокат политика Елена Забралова. По её словам, на сайте издания в ноябре 2019 года появился материал «Как Мединский врёт россиянам». В нём была информация «о том, что он якобы врёт россиянам, предоставляя им ложную информацию».
Эти сведения распространялись целенаправленно, с целью дискредитации его как гражданина и государственного служащего, — уверена юрист.
После вынесения решения суда СМИ должно разместить опровержение и выплатить компенсацию за ущерб, передаёт РИА Новости.
Иск был подан из-за материала, который опубликован в издании под заголовком «Мифы Министерства культуры. Что происходит с цензурой и российским кино на словах и на самом деле». Журналисты перечисляли заявления Мединского в эфире РБК, которые, по их мнению, не совпадают с реальной политикой Министерства культуры.
Текст перепечатало издание «Новый взгляд», редакторы которого изменили заголовок на «Как Мединский врёт россиянам».
Ранее NEWS.ru писал, что Мединский исключён из состава попечительского совета Фонда кино согласно распоряжению правительства.
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Комментарии
Другое , Владимир Мединский , Елена Забралова , Минкультуры , РИА Новости , Lenta.ru , РБК , Москва
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