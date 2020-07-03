Чиновников обяжут выучить правила русского языка 

Законопроект по контролю соблюдения этих нововведений по поручению президента России Владимир Путина готовит Минтруд . Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что по законопроекту знание русского языка будет учитываться при отборе чиновников на должности. Ведомство обещает внести его в Госдуму до 15 сентября текущего года.

Михаил Емельянов. В большинстве фракций идею поддержали. «Хорошее знание русского языка — это признак высокой культуры человека. Совершенно очевидно, что чиновник должен быть образованным и культурным», — подчеркнул первый зампред партии «Справедливая Россия»

При этом депутат Ярослав Нилов рассказал, что в его руки часто попадают документы с разного родами ошибками. Часто не соблюдаются правила пунктуации, а также правописание частицы «не». По словам зампреда фракции КПРФ Валентина Шурчанова, проблема заключается также в бюрократизации языка чиновников. «Читаешь и понять невозможно, что хотел сказать тот или иной чиновник», — посетовал Шурчанов.

Кроме того, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова отметила, что сложный бюрократический язык порождает проблемы с трактованием документов. Необходимо, как считает Дудова, чтобы все официальные бумаги стали понятными и однозначными.

Подобная инициатива была предложена и в прошлом году в Ярославле. Там для чиновников организовали специальный курс, рассчитанный на 26 часов. Муниципальные служащие занимались после работы, писали диктанты и делали работу над ошибками.