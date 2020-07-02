Лукашевич обвинил Францию в нагнетании враждебности вокруг RT и Sputnik 

Александр Лукашевич. Официальные лица Франции нагнетают атмосферу враждебности вокруг RT и Sputnik, при этом апеллируя к не нашедшим подтверждения слухам, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ

По его словам, положение телеканала RT и агентства Sputnik во Франции остается крайне тяжелым. Журналисты телеканала, несмотря на наличие пресс-карт и лицензии на профессиональную деятельность, по-прежнему лишены допуска в Елисейский дворец и другие правительственные учреждения, отметил Лукашевич.

"Кроме того, официальные лица Франции продолжают нагнетать атмосферу враждебности вокруг этих СМИ, зачастую призывая общественность бойкотировать их. При этом французский официоз апеллирует исключительно к слухам, которые, кстати, так и не нашли ни одного подтверждения за все время существования названных ресурсов", — заявил российский дипломат на постсовете ОБСЕ.