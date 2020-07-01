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Памфилова сочла удобным голосование в течение нескольких дней 

News.ru и ещё 129 1 час назад
Памфилова сочла удобным голосование в течение нескольких дней
Фото: News.ru
Высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию указывает на то, что работа избирательных участков в течение нескольких дней оказалась удобной для граждан, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
По её словам, порядок и форма многодневного голосования оказались очень удобными для россиян.
Ранее Памфилова сообщила, что в голосовании по поправкам приняли участие 55,22% избирателей по всей стране.
Как писал NEWS.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета. По его словам, многодневное голосование по поправкам в Конституцию является вынужденной мерой, связанной с пандемией коронавируса. Он отметил, что традиционная форма хорошо себя зарекомендовала, так что объективной причины для изменения действующего порядка нет.
Ранее Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем. По её словам, голосование в таком виде удобно для граждан, а также способствует соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.
В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.
В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.
В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.
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Другое , Элла Памфилова , Сергей Миронов , Валентина Терешкова , Госдума , Справедливая Россия , Центризбирком России
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