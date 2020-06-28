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Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018 

РИА Новости и ещё 10 5 часов назад
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более 2 тысяч иностранцев, въехавших в страну по паспорту болельщика, до сих пор не покинули территорию РФ после чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов.
"По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами", — сказал Иванов в интервью газете «Коммерсант».
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Другое , Мигранты , Околофутбол , Евгений Иванов , РИА Новости , Газета "Коммерсантъ" , Москва
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