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«Наглость зашкаливает»: Соседов врезал обнищавшей Ротару 

ИД «Собеседник» и ещё 2 42 минуты назад
«Наглость зашкаливает»: Соседов о Ротару
Фото: ИД "Собеседник"
Новость о том, что София Ротару из-за пандемии коронавируса потеряла как минимум 42 миллиона рублей, активно обсуждают в российском шоубизнесе. Из-за закрытия границ артистка не может прилететь на гастроли и заработать. Хотя выступить на корпоративе была бы рада — нужно коллектив кормить.
— Говорить о том, что Ротару потеряла 42 миллиона, — просто абсурд, — возмущается музыкальный критик Сергей Соседов. — Тем более в то время, когда сотни тысяч людей остались без денег, а многие из них вообще лишились работы. Бизнес в жалком положении находится: многие разорились. И в этих условиях сообщать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, — смешно и абсурдно. Такие заявления делать непозволительно и даже преступно! Она ничего не потеряла совершенно — эта супербогатая женщина заработала себе на несколько жизней вперед. Какая цель писать о потерянных миллионах? Чтобы все пожалели мультимиллионершу? Может, она хочет помощи попросить у государства? Может, ей нужны десять тысяч рублей, которые выплачивает на детей государство? Наглость зашкаливает! Если бы в моем присутствии прозвучали такие вещи, я бы разнес в пух и прах человека, который так говорит. Камня на камне не оставил бы.
Концертный директор певицы Сергей Лавров уверяет, что за выступления Ротару на корпоративах бизнесмены готовы платить миллионы. По слухам, за каждый концерт София Михайловна получает около ста тысяч долларов. Но критик в эти цифры не верит.
— Она уже не стоит таких денег, — продолжает Соседов. — 60-80 тысяч долларов — да. Но даже это много. Даже двадцать тысяч долларов платить за абсолютно фанерный концерт — много. Не надо изображать, что Ротару так же популярна, как и тридцать лет назад. Она уже давно не имеет такого успеха, как ранее. Не надо рассказывать сказки, что Соня востребована. У молодежи другие кумиры, но никак не Ротару или Пугачева. Такие вещи пишутся, чтобы показать: мол, меняются стили и мода, а Ротару остается. Так ее искусственно пиарят. Она каждый год приезжает на новогодние огоньки с однообразными, ужасными песнями. Это не искусство, а конвейер. Дима Билан, Полина Гагарина, Баста — они гораздо более популярны, чем Соня.
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Другое , Сергей Соседов , Дима Билан , Сергей Лавров , София Ротару , Полина Гагарина
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