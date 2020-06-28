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Лукашенко отреагировал на проблемы с водой в Минске 

РИА Новости 28 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, объясняя подробности основной версии резкого ухудшения воды в двух районах Минска, заявил, что быстро решить проблему помогла жесткая исполнительская дисциплина, при этом он пошутил, что не может ни на минуту оставить страну без присмотра.
В среду, 24 июня, когда Лукашенко посещал парад Победы в Москве, жители двух районов белорусской столицы — Фрунзенского и Московского — с населением до 800 тысяч человек, а также смежных кварталов соседних районов столкнулись с резким ухудшением качества воды, в частности неприятным запахом.
Отмечая, что проблема произошла, когда он совершал визит в РФ, Лукашенко пошутил, что не может ни на минуту оставить страну без присмотра.
"Прилетел, а уже к обеду слышу — в Минске с водой что-то не так. Думаю: точно, как детей, нельзя на минуту оставить, спички уже прятать надо от них, чтобы не сожгли страну", — рассказал Лукашенко во время встречи с активом Минской области в пятницу. Фрагмент этой встречи показал телеканал "Беларусь 1" в субботу вечером.
Во Фрунзенский и Московской районы белорусской столицы был организован подвоз воды в автоцистернах, поскольку воду из водопровода власти рекомендовали не пить. "Минскводоканал" утром в пятницу заявил со ссылкой на данные своей лаборатории, что вода в распределительной сети соответствует нормативам и показателям качества.
Однако в тот день медики не сняли запрет на употребление воды из-под крана для питья, отметив, что результаты отобранных проб свидетельствуют о проблемах с качеством воды на отдельных объектах. Запрет был отменен днем в субботу. В качестве наиболее вероятной причины произошедшего рассматривается проблема с одним из водоводов, на котором около месяца выполнялись ремонтные работы по замене участка. Предполагается, что за время ремонта в части водопровода вода в условиях жары застоялась и при запуске водопровода попала в систему.
"Они (работники, осуществлявшие ремонт — ред.) водоводы меняли. Там диаметр метр трех этих труб, они прохудились, последние 100 метров заменили, а в тех, которые раньше заменили, оставалась вода. Нет чтобы очистить или выбросить ее из водоводов, это предварительно, сейчас мы разбираемся, они закачали это туда. Увидели, что вода пошла не очень хорошая, застоявшаяся, они начали ее очищать реагентами и передозировали, и эта вода начала вонять и в квартиры попала", — сказал Лукашенко.
По его словам, чиновники, которым он сказал, что они будут эту воду "пить сейчас сами", пообещали, что оперативно решат эту проблему.
"Действительно, утром (26 июня — ред.) перед отлетом к вам (в рабочую поездку в Минскую область — ред.) набираю Сивака (председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак — ред.): Александр Григорьевич, один детский сад, одна больница остались, замываем, очищаем", — пересказал разговор глава государства.
Он добавил, что санстанция и лаборатория "Минсководоканала" взяли пробы воды, которые показали, что проблема ликвидирована.
"Я к чему это говорю: диктатура — это плохо, а когда за ночь решили тяжелейшую проблему, диктатура — хорошо. При чем тут диктатура? Должна быть ответственность. Всякое бывает. Дай бог, чтобы только такие были проблемы. Но могло же быть и хуже, как эта пандемия и прочее. И когда надо собраться всем в кучу, навалиться и решить эту проблему, — особенно у нас, у нас же нет нефтедолларов, деньгами не зальешь это, — и вот тут дисциплина исполнительская, порядок, ответственность. Это — главное", — подчеркнул белорусский лидер.
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Другое , Видео , Анатолий Сивак , Александр Лукашенко , Минск , Москва
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