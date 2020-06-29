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Следователи в Вологде проверяют факт двойного получения бюллетеней для голосования 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
СКпроверит факт двойного получения бюллетеней для голосования
Фото: РИА Новости
Следственный отдел по городу Вологде СУ СК России по Вологодской области проводит доследственную проверку в связи с двойным получением бюллетеней для голосования, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.
По данным следствия, 26 июня местная жительница 1967 года рождения, которая является членом Территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса, использовала служебное положение, чтобы ввести в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии. Женщина, злоупотребив доверием представителя избиркома, дважды получила бюллетени для участия в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
В связи с выявленным нарушением председатель областного избиркома обратился с заявлением в правоохранительные органы. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка произошедшему на предмет признаков преступления по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ ("Незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования")", — говорится в сообщении следственного управления.
Ранее председатель областного избиркома Денис Зайцев назвал произошедшее спланированной провокацией, так как проголосовавшая женщина является членом ТИКа и "не могла не знать, что совершает правонарушение".
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Комментарии
Другое , Денис Зайцев , СКР , КПРФ , МВД , Вологда , Вологодская Область
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