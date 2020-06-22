Самедов не исключает, что РПЛ может быть досрочно завершена из-за вспышек коронавируса 

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов высказал мнение, что вспышки коронавируса в командах Российской премьер-лиги (РПЛ) ставят под угрозу завершение чемпионата.

«Мне кажется, угроза досрочного завершения чемпионата существует, потому что есть вспышки заболевания. Я не понимаю, как сейчас всё будет выглядеть в турнире. «Ростов» на карантине, потерял уже три очка, скорее всего, в следующем матче тоже проиграет. Это минус шесть очков и вылет из борьбы за Лигу чемпионов. Получается чемпионат неравных возможностей. Он неправильный, нет чёткого регламента. Везде двоякие моменты», — приводит слова Самедова РИА Новости.

Он отметил, что регламент позволяет клубам не соглашаться на перенос матчей, это их право.

«Кто-то хочет идти навстречу, кто-то не хочет. Не вина «Сочи», что в «Ростове» заболели игроки. Возможно, по поведению в матче есть вопросы, не надо было так праздновать голы. Но они сделали своё дело, принесли три очка своему клубу», — добавил футболист.