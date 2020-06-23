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Закрылся старейший туроператор России 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Закрылся старейший туроператор России
Фото: Lenta.ru
Туроператор «Ника», считавшийся одним из старейших в России, объявил о прекращении деятельности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.
«Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок (…), неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ближайшие дни будет прекращена работа офиса компании в Москве, сотрудники отделения компании в Санкт-Петербурге продолжат дистанционную работу до урегулирования оставшихся вопросов с клиентами.
Туроператор «Ника» работал на рынке российский туриндустрии более 27 лет. Компания занималась организацией круизов, в том числе, в странах Европы, Африки и Америки, а также сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока.
Ранее сообщалось, что в условиях кризиса, связанного с пандемией, обанкротилась одна из крупнейших в мире компаний по аренде машин. Hertz Global Holdings и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали в суд ходатайство о реорганизации.
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