Закрылся старейший туроператор России 

Туроператор «Ника», считавшийся одним из старейших в России , объявил о прекращении деятельности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пандемия коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок (…), неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО «Ингосстрах» продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма привели к тому, что мы вынуждены приостановить свою деятельность», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ближайшие дни будет прекращена работа офиса компании в Москве, сотрудники отделения компании в Санкт-Петербурге продолжат дистанционную работу до урегулирования оставшихся вопросов с клиентами.

Туроператор «Ника» работал на рынке российский туриндустрии более 27 лет. Компания занималась организацией круизов, в том числе, в странах Европы, Африки и Америки, а также сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что в условиях кризиса, связанного с пандемией, обанкротилась одна из крупнейших в мире компаний по аренде машин. Hertz Global Holdings и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали в суд ходатайство о реорганизации.