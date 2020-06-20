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Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
Песков заявил, что Россия готова ко второй волне коронавируса
Фото: РИА Новости
МАГАДАН, 20 июн — РИА Новости. Если в России случится вторая волна коронавируса, руководство страны не будет в растерянности и будет точно знать, что делать и как минимизировать последствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается второй волны, доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна", — сказал Песков в эфире Первого канала. Он добавил, что видел сообщения о вспышке в Пекине и об оперативном переходе в режим самоизоляции.
"Наверное, от подобных вспышек не застрахован никто, но мы с вами говорим об усредненных показателях и о тенденции, которая выстраивается из данных по всей территории страны, и сейчас пока эта тенденция у нас благоприятная", — сказал Песков.
Он добавил, что потенциал системы здравоохранения страны наработан, также у нас действуют три пакета антикризисных мер, объявленных президентом, налажен механизм реализации мер поддержки.
"Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит такой повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности и руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия", — заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , Дмитрий Песков , Первый канал , РИА Новости , Магадан
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