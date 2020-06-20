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Солнечное затмение состоится 21 июня, его будет видно и в России 

Газета.Ru и ещё 23 15 часов назад
Солнечное затмение состоится 21 июня, его будет видно и в России
Фото: Вечерний Волгоград
В день летнего солнцестояния 21 июня состоится очередное затмение Солнца. Россияне увидят его лишь частично. Глядя на небесное светило, им придется соблюдать меры предосторожности, сообщает телеканал «360».
Максимальный процент площади Солнца, закрытой Луной, будет над территорией Республики Алтай. Он составит 34%.
Своего максимума затмение достигнет в Краснодаре в 09:00, через полчаса — в Уфе, а в 10:00 — рядом с Томском. В Иркутске наблюдать явление можно до 10:30, а во Владивостоке — после этого времени.
Специалисты напоминают, что на Солнце нельзя смотреть без специальных средств защиты. Чтобы не испортить себе зрение, нужно пользоваться очками для наблюдения за затмением. Подойдет для этих целей закопченное стекло или стекло от сварочной маски.
Затмение, которое будет 21 июня, кольцеобразное. Оно происходит в том случае, когда Луна в фазе новолуния закрывает только центральную часть солнечного диска. Вокруг появляется яркое святящееся кольцо.
Лучше все всего затмение будет видно на территории Азии, Африки и Тихого океана.
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Другое , Солнечное затмение , Республика Алтай
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