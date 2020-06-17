Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

«Я вчера даже снимал на видео наш разговор, чтобы был виден его номер. Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера», — сказал Пашаев.

Характер компенсации он не уточнил, однако добавил, что сегодня, 17 июня, планирует связаться с Добровинским для обсуждения этого вопроса. Скорее всего, речь идет о материальной помощи.

«Я хотел встретиться и обсудить [с братом Захарова]. Есть судебная практика по таким делам, даже где-то мы готовы больше возместить, чем по судебной практике», — сообщил юрист.

Через несколько часов Пашаев сообщил, что, несмотря на готовность брата погибшего обсудить компенсацию, адвокат Захаровых не принял предложение.

«Сегодня мы созвонились, и Добровинский категорически отказался от любых денег, — рассказал он сайту kp.ru. — Мол, семье ничего не надо. Но как не надо?

Я же вчера созванивался с братом, он не отказывался. У людей горе, плюс большие расходы. Мы хотели бы им помочь хоть как-то в этой ситуации. Поэтому я обязательно лично встречусь с Добровинским и обсужу это дело с глазу на глаз. Меня, конечно, зовут на ток-шоу, но я никуда не пойду».

Сам Добровинский опроверг информацию о готовности принять материальную компенсацию.

«Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации», — сообщил юрист ТАСС.

Ранее он рассказывал о возможности обсуждения переговоров с братом Захарова и адвокатом Ефремова.

«Я говорил с Валерием Владимировичем [братом погибшего], он сказал [адвокату Пашаеву], что все вопросы по устройству переговоров и по самим переговорам, где они будут происходить и когда, — это надо обсуждать со мной, а все остальное — конечно, будет принимать решение семья, я никакого отношения к этому не имею. Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они [семья] будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста. Я готов. У меня, правда, одно условие: на этот разговор пригласить каких-то двух известных людей из общественности, чтобы они слышали наш разговор, чтобы потом не было разночтений или разнотолков, или с разрешения коллеги записать наш разговор», — сказал Добровинский.

В эфире радиостанции «Москва FM» он сообщил о звонке адвоката Ефремова брату погибшего для предложения компенсации. Затем в прямой эфир вышел Пашаев, подтвердил слова коллеги и договорился с ним о встрече.

«Мы готовы возместить все понесенные расходы на похороны, а также обеспечить возмещение морального вреда», — заявил Пашаев.

17 июня, Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы для очередного допроса. Подробности дела неизвестны, поскольку обвиняемый и его адвокат подписали документ о неразглашении информации. Сын артиста, актер Никита Ефремов , опубликовал в Instagram фотографию с отцом и выразил соболезнования семье Захарова. ⠀

«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он.