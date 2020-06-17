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Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию

Газета.Ru
1 час назад
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Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, готова обсудить вопрос компенсации от актера. Об этом заявил брат жертвы ДТП Валерий Захаров, чьи слова передал принадлежащему Григорию Березкину РБК защитник артиста Эльман Пашаев. По его словам, переговоры могут начаться только после одобрения адвоката семьи Александра Добровинского.
«Я вчера даже снимал на видео наш разговор, чтобы был виден его номер. Он готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера», — сказал Пашаев.
Характер компенсации он не уточнил, однако добавил, что сегодня, 17 июня, планирует связаться с Добровинским для обсуждения этого вопроса. Скорее всего, речь идет о материальной помощи.
«Я хотел встретиться и обсудить [с братом Захарова]. Есть судебная практика по таким делам, даже где-то мы готовы больше возместить, чем по судебной практике», — сообщил юрист.
Через несколько часов Пашаев сообщил, что, несмотря на готовность брата погибшего обсудить компенсацию, адвокат Захаровых не принял предложение.
«Сегодня мы созвонились, и Добровинский категорически отказался от любых денег, — рассказал он сайту kp.ru. — Мол, семье ничего не надо. Но как не надо?
Я же вчера созванивался с братом, он не отказывался. У людей горе, плюс большие расходы. Мы хотели бы им помочь хоть как-то в этой ситуации. Поэтому я обязательно лично встречусь с Добровинским и обсужу это дело с глазу на глаз. Меня, конечно, зовут на ток-шоу, но я никуда не пойду».
Сам Добровинский опроверг информацию о готовности принять материальную компенсацию.
«Сегодня в 11:00 я разговаривал с братом покойного Валерием, который мне подтвердил полное отрицание этого факта. Семья не хочет принимать никакие компенсации», — сообщил юрист ТАСС.
Ранее он рассказывал о возможности обсуждения переговоров с братом Захарова и адвокатом Ефремова.
«Я говорил с Валерием Владимировичем [братом погибшего], он сказал [адвокату Пашаеву], что все вопросы по устройству переговоров и по самим переговорам, где они будут происходить и когда, — это надо обсуждать со мной, а все остальное — конечно, будет принимать решение семья, я никакого отношения к этому не имею. Я уверен, что они откажутся, по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они [семья] будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста. Я готов. У меня, правда, одно условие: на этот разговор пригласить каких-то двух известных людей из общественности, чтобы они слышали наш разговор, чтобы потом не было разночтений или разнотолков, или с разрешения коллеги записать наш разговор», — сказал Добровинский.
В эфире радиостанции «Москва FM» он сообщил о звонке адвоката Ефремова брату погибшего для предложения компенсации. Затем в прямой эфир вышел Пашаев, подтвердил слова коллеги и договорился с ним о встрече.
«Мы готовы возместить все понесенные расходы на похороны, а также обеспечить возмещение морального вреда», — заявил Пашаев.
17 июня, Ефремова привезли в ГУ МВД Москвы для очередного допроса. Подробности дела неизвестны, поскольку обвиняемый и его адвокат подписали документ о неразглашении информации. Сын артиста, актер Никита Ефремов, опубликовал в Instagram фотографию с отцом и выразил соболезнования семье Захарова. ⠀
«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал он.
Актер попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая на своем автомобиле по Садовому кольцу, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате аварии пострадал водитель Сергей Захаров, который скончался в больнице утром следующего дня. Сам Ефремов в настоящий момент находится под домашним арестом.
Комментарии
Другое,Александр Добровинский,Григорий Березкин,Никита Ефремов,Сергей Захаров,Валерий Захаров,Михаил Ефремов,МВД,РБК,ИТАР-ТАСС
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