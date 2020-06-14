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Внешний вид Сташевского напугал поклонников 

Ирина Лебедева 36 минут назад
Внешний вид Сташевского напугал поклонников
Фото: globallookpress.com
Пик популярности певца Влада Сташевского пришелся на 90-е годы. Он был кумиром миллионов.
Его хит «Позови меня в ночи» звучал из каждого радиоприемника.
Но позднее удержать интерес публики певец не смог, и предпочел отойти от шоу-бизнеса.
По слухам, Влад стал злоупотреблять алкоголем и его певческая карьера завершилась. Также завершился и его первый брак, — рассказывают Dni.ru.
И лишь через некоторое время новая любовь смогла вернуть Сташевского к жизни. Он стал работать в совершенно иной сфере и сейчас занимается утилизацией жидких химических отходов.
Влад женат, растит сына.
Однако внешне он уже далеко не тот секс-символ, каким его запомнили поклонники.
Зрители передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, где певец исполнил несколько старых композиций, отметили его изможденный вид. Они даже предположили, что Сташевский серьезно нездоров.
Как ранее писал «Рамблер», после неудачного брака и краха карьеры Влад Сташевский злоупотреблял алкоголем, однако справился с зависимостью, организовал собственный бизнес.
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Другое , Шоу-бизнес , Влад Сташевский , Дни.Ру
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