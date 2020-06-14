Внешний вид Сташевского напугал поклонников 

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Пик популярности певца Влада Сташевского пришелся на 90-е годы. Он был кумиром миллионов.

Его хит «Позови меня в ночи» звучал из каждого радиоприемника.

Но позднее удержать интерес публики певец не смог, и предпочел отойти от шоу-бизнеса.

По слухам, Влад стал злоупотреблять алкоголем и его певческая карьера завершилась. Также завершился и его первый брак, — рассказывают Dni.ru.

И лишь через некоторое время новая любовь смогла вернуть Сташевского к жизни. Он стал работать в совершенно иной сфере и сейчас занимается утилизацией жидких химических отходов.

Влад женат, растит сына.

Однако внешне он уже далеко не тот секс-символ, каким его запомнили поклонники.

Зрители передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, где певец исполнил несколько старых композиций, отметили его изможденный вид. Они даже предположили, что Сташевский серьезно нездоров.