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Биолог указала на скрытые симптомы COVID-19 

Газета.Ru 7 часов назад
— Тем временем в России зафиксировано 511 423 случая. 6 715 обернулись летальным исходом, 269 370 пациентам удалось выздороветь.
— Бессимптомные носители коронавируса могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение функции почек, сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — порекомендовала биолог.
— Масочный режим должен сохраняться по всей России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции (вируса) даже в спокойных регионах плавающий», — подчеркнул он.
— Мурашко также отметил, что активность коронавируса в жаркую погоду не снижается. По его словам, об этом свидетельствует опыт зарубежных стран, которые не фиксируют снижение активности вируса при высокой температуре воздуха. Министр также подчеркнул, что россиянам нужно быть готовыми поменять планы на отдых из-за ситуации с коронавирусом.
— Депутат думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, скончавшийся в ночь на субботу, болел коронавирусной инфекцией, сообщил источник в медицинских кругах региона. «Коронавирусная инфекция была подтверждена. Почти две недели был в коме, на ИВЛ. Он скончался сегодня ночью в 10-й горбольнице», — сказал собеседник РИА «Новости».
— Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн назвал критерии завершения эпидемии коронавируса в России. По его словам, количество выявленных случаев в стране должно упасть «до десятков, немногих сотен». «При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным. Вторая волна неизбежна. Данный вирус имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдет так просто и легко», — сообщил он.
— Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции президент Абхазии Аслан Бжания продлил запрет на въезд в страну через границу с Россией, сообщили в пресс-службе главы государства.
— На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус, пишет газета «Синьцзинбао» со ссылкой на управляющего рынка. Тестирование выявило почти 50 случаев заражения инфекцией. В связи с этим в районе, где расположен рынок, был введен режим военного положения.
— Правительство Эстонии направит потерявших работу из-за эпидемии COVID-19 граждан на уборку урожая в плодово-ягодный сектор — на эти цели выделяется около €600 тыс., заявили в пресс-службе министра социальных дел страны.
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Другое , Аслан Бжания , Михаил Мурашко , Джордж Мейсон , РИА Новости , США
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