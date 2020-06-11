ЦИК принял более 500 тыс. заявок на участие в онлайн-голосовании по конституции 

Нижегородской области. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия с 5 июня приняла уже около 750 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать по поправкам к конституции с помощью дистанционного электронного голосования и по месту пребывания в системе "Мобильный избиратель", более 500 тыс. из них — заявления об участии в онлайн-голосовании от жителей Москвы

"По состоянию на сегодняшнее утро принято 749 059 заявлений, в том числе заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании, а также о голосовании по месту нахождения", — сказала Памфилова в ходе заседания рабочей группы по изменениям в конституции в четверг.

Она уточнила, что 240 тыс. 446 заявлений поступило от граждан, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования. Кроме того, ЦИК принял 508 тыс. 613 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании от жителей Москвы и Нижегородской области. ЦИК принимает заявления об участии в дистанционном электронном голосовании только после официального внесения данных в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".

Она отметила, что комиссия также продолжает сбор заявлений о голосовании на дому. "Уже больше 19 тыс. человек хотят проголосовать на дому. Очень динамично идет сбор. Люди научились и полюбили эти современные виды голосования", — подчеркнула глава ЦИК.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.