Китай усомнился в происхождении коронавируса

Китай за минувшие сутки выявил 11 новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы четыре бессимптомных носителя, выздоровели четыре пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи — ввозные, шесть из них зарегистрированы в Шанхае, три — в провинции Гуандун, один — в Тянцзине и один в провинции Фуцзянь.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 057 случаев коронавирусной инфекции, 78 361 человек выздоровел, 62 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1792, выздоровели 1736 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, три из них — ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 29 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 129 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1107 случаев заражения (четыре человека скончались, 1051 выздоровел), в Макао выявили 45 случаев (все пиаценты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.