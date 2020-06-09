Племянница Софии Ротару вышла замуж 

Племянница популярной певицы Софии Ротару, Соня Кей, вышла замуж. Избранницей девушки стал знаменитый на Украине хоккеист Олег Петров. По сообщению СМИ, до свадьбы пара встречалась на протяжении нескольких месяцев. Об этом пишет портал viva.ua.

Как рассказала прессе Соня Кей, ее супруг выступает за команду "Днепр" из Херсона и играет за сборную Украины по хоккею. Девушка подчеркнула, что очень переживает за возлюбленного, когда он идет на очередную игру.

Примечательно, что родственница Софии Ротару долгое время скрывала от общественности возлюбленного. По словам девушки, счастье любит тишину, поэтому она не хотела предавать огласке свои отношения.

Как сообщает издание, на мероприятии по случаю бракосочетания присутствовали только близкие и родственники, поскольку торжество было скромным. Семья жениха отлично приняла племянницу. Их первая встреча произошла в Будапеште. Кроме того, спортсмен сумел поладить с мамой возлюбленной.

— У Олега отношения с моей мамой очень хорошие, он нас поддерживает и помогает справляться с трудностями, особенно в такой не легкий период, — цитирует слова Сони Кей портал.

В свадебное путешествие пара собиралась отправиться на Бали, однако из-за пандемии коронавируса возлюбленным пришлось отменить путешествие.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что София Ротару похоронила зятя.