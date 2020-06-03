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Блогеров заинтересовал американский полицейский с тату «Россия» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Внимание блогеров привлекли фотографии с протестных акций в Хьюстоне, на одной из которых отчетливо видно татуировку на руке полицейского с надписью «Россия» на русском языке.
«Фото дня сегодня, конечно, — это татуированный полицейский из Хьюстона с надписью «Россия» на левой руке», — пишет Telegram-канал «Мышь в овощном».
Автор паблика отмечает, что «наши» в Полицейском департаменте Хьюстона не являются какой-то запредельной экзотикой». В частности, по его данным, с 2009 года там служит «некий Алекс (Леша? Саша?) Виноградов», который осенью прошлого года занимал должность детектива. «Правда, на первом фото, скорее всего, не он: Алекса родители вместе с братом-близнецом вывезли в Хьюстон из Москвы когда тем было по 10 лет, так что у него вряд ли были особенные резоны украшать себя такими татуировками», — отметил он.
Также внимательные интернет-пользователи рассмотрели, что на татуировке видна часть другой надписи, оканчивающейся на «-овск».
«Рука Москвы! И это только левая. Они еще правую не видели! А на левой груди — профиль Сталина…» — приводит «Царьград» комментарии из соцсетей.
https://t.co/1KmSCd1QLo
— Lord Т REX (@LordREX2) June 3, 2020
«Подписчики пишут, что, судя по когтистым лапам, там под рукавом может прятаться черная пантера (не путать с американскими неграми-леваками 60-70-х). А это может указывать на службу в морской пехоте. Значит «-овск» может оказаться названием корабля. По мне, так лапы вполне могут быть и медвежьими», — написал военный корреспондент Александр Коц.
«Саня! Не пали масть! Установят же, шакалы, и звание, и должность! Они ушлые. Будут раздувать «туристов в Солсбери — 2», понимаешь!» — ответил ему военкор Юрий Котенок.
«Учитывая татуировку на руке полицейского, с названием то ли русского корабля то ли города, а также когтистые лапы, стоит присмотреться к событиям в США. @sashakots пишет, что когтистые лапы то ли пантеры, то ли медведя, могут указывать на службу в морской пехоте. Нашей, разумеется. Так вот вопрос: вооруженные люди без опознавательных знаков, которых американцы определяют, как ЧВК Academi, точно именно оттуда? Точно не из других ЧВК?) Надо бы татуировки у них посмотреть)» — добавил журналист ВГТРК Андрей Медведев.
По его словам, «русский след» в протестах в США «американцы, если серьезно, будут искать всеми силами». «Мы еще точно увидим отсылки к Скрипалям, выборам в США и так далее», — выразил уверенность он.
Напомним, бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, заявив, что «основывается на собственном опыте» и признав, что не владеет данными разведки, обвинила Россию в якобы «причастности к беспорядкам» в США.
В Кремле заявления о «причастности» России к беспорядкам в США назвали неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей официальную точку зрения Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
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Комментарии
Другое , Барак Обама , Сюзан Райс , Юрий Котенок , Александр Коц , Андрей Медведев , Деловая газета "Взгляд" , ВГТРК , Царьград ТВ , Москва
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