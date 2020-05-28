Как изменится жизнь Москвы с 1 июня? 

Москве с 1 июня смягчаются ограничения, но режим самоизоляции и пропуска пока остаются. Решение мэрии для многих стало большой неожиданностью. Открывается почти все: автосалоны, непродовольственная торговля и даже торговые центры. Но с условиями, о которых Business FM рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк

Алексей Немерюк глава департамента торговли и услуг Москвы «Открываются и автосалоны, и книжные магазины, и магазины одежды. Собственно говоря, открываются и торговые центры. В этой связи нет разницы: либо это стрит-ретейл, либо это именно торговый центр крупный какой-то. При этом есть запрет на функционирование ряда предприятий. Это общепит, кинотеатры, если мы говорим про торговые центры, это различные детские анимационные заведения, поэтому в торговых центрах опять же откроются не все предприятия разом. Если вдруг будет перенаполнение торгового центра одномоментно, скажем, в выходной день, то понятно, что по требованию, которое предъявляет Роспотребнадзор к соблюдению социальной дистанции, охрана торгового центра может временно прекратить запуск новых посетителей».

Однако не все предприниматели, прочитав о новшествах, поняли, что им можно, а что нельзя. Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова очень осторожна в прогнозах.

Ксения Рясова генеральный директор компании Finn Flare «Мы ждем звонков, обратной связи от торгово-развлекательных центров, кто из них получит разрешение открыться, а кто не получит. Как только они получат разрешение, нам будет отправлено уведомление, что мы должны открыться в такой-то срок. Мы уже готовы, санитайзеры закуплены, перчатки закуплены, экраны, маски — все готово к приему посетителей. Будут ли покупатели в этих торгово-развлекательных центрах, вот вопрос».

Вопрос справедливый. Москвичам с 1 июня разрешат гулять. Но на прогулки нельзя будет выезжать на личном или общественном транспорте. Только пешком или на велосипедах, самокатах, роликах и так далее. При этом рекомендуется ограничить радиус прогулки двумя километрами от места проживания.

Вопрос: а на каком основании москвич пойдет, например, в магазин одежды? Для прогулки пропуск официально не нужен, но гулять можно на свежем воздухе, а не в торговом центре. Значит, за покупками смогут отправиться только обладатели рабочих пропусков? Или разовый можно будет оформить и в целях поездки в магазин? Дважды в неделю. Пока непонятно. Многое непонятно, говорит медиаменеджер, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева

Наталья Синдеева медиаменеджер, генеральный директор телеканала «Дождь» «Нет, у меня нет шока, у меня есть полное непонимание того, как себя правильно вести, потому что до этого было более-менее понятно, и я строго соблюдала карантин, никуда не ходила, не гуляла. Мне казалось, это очень ответственно с моей стороны. Сейчас неразбериха с тем, что можно, а что нельзя. Более ответственные продолжат сидеть дома, менее ответственные пойдут гулять. И те, которые более ответственные, будут смотреть на тех, кто на улице, и завидовать им. Страха у меня нет, у меня есть непонимание. Мне кажется, что правила должны быть более прозрачными и понятными».

Но кто-то явно испугается с головой нырять в прежнюю жизнь, а кто-то просто привык и к ее нынешнему темпу, как, например, генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская

Наталья Касперская генеральный директор группы компаний InfoWatch «Куда бы я отправилась? Я никуда не отправлюсь, как-то не планировала. Мы пока на удаленке, мы уже так привыкли, нормально работаем. Мы живем на даче, выезжаем в ближайший город за продуктами раз в неделю, но там торговые центры как работали, так и работают. Для нас совершенно ничего не изменится».

А вот, например, в ЦУМе настроены оптимистично. Ситуацию комментирует генеральный менеджер ЦУМа и вице-президент Mercury Александр Павлов

Александр Павлов генеральный менеджер ЦУМа, вице-президент Mercury «Во-первых, мы очень рады возобновить работу. У нас все для этого готово. Сейчас мы как раз активно готовим к открытию ЦУМ, бутики Третьяковского проезда, Барвиху. Обезопасить клиентов — первый приоритет, поэтому мы будем продолжать все профилактические меры. Что касается коллекции, то новые летние коллекции пришли, они уже в магазине. А коллекция будущего сезона осень — зима отшиты в полном объеме, они тоже начали поступать».

Возвращаясь к прогулкам: с 1 июня на улицу можно будет выходить всем, кроме граждан, у которых диагностирован COVID-19 или есть подозрения на коронавирус или ОРВИ, а также тех, кто контактирует с больными. Откроются все парки и зеленые территории, кроме «Зарядья». Но аттракционы, детские и спортплощадки останутся закрытыми. В беседку заходить нельзя, на лавку нельзя садиться.