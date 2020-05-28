Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как изменится жизнь Москвы с 1 июня? 

BFM.RU 29 минут назад
Как изменится жизнь Москвы с 1 июня?
Фото: BFM.RU
В Москве с 1 июня смягчаются ограничения, но режим самоизоляции и пропуска пока остаются. Решение мэрии для многих стало большой неожиданностью. Открывается почти все: автосалоны, непродовольственная торговля и даже торговые центры. Но с условиями, о которых Business FM рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Алексей Немерюк глава департамента торговли и услуг Москвы «Открываются и автосалоны, и книжные магазины, и магазины одежды. Собственно говоря, открываются и торговые центры. В этой связи нет разницы: либо это стрит-ретейл, либо это именно торговый центр крупный какой-то. При этом есть запрет на функционирование ряда предприятий. Это общепит, кинотеатры, если мы говорим про торговые центры, это различные детские анимационные заведения, поэтому в торговых центрах опять же откроются не все предприятия разом. Если вдруг будет перенаполнение торгового центра одномоментно, скажем, в выходной день, то понятно, что по требованию, которое предъявляет Роспотребнадзор к соблюдению социальной дистанции, охрана торгового центра может временно прекратить запуск новых посетителей».
Однако не все предприниматели, прочитав о новшествах, поняли, что им можно, а что нельзя. Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова очень осторожна в прогнозах.
Ксения Рясова генеральный директор компании Finn Flare «Мы ждем звонков, обратной связи от торгово-развлекательных центров, кто из них получит разрешение открыться, а кто не получит. Как только они получат разрешение, нам будет отправлено уведомление, что мы должны открыться в такой-то срок. Мы уже готовы, санитайзеры закуплены, перчатки закуплены, экраны, маски — все готово к приему посетителей. Будут ли покупатели в этих торгово-развлекательных центрах, вот вопрос».
Вопрос справедливый. Москвичам с 1 июня разрешат гулять. Но на прогулки нельзя будет выезжать на личном или общественном транспорте. Только пешком или на велосипедах, самокатах, роликах и так далее. При этом рекомендуется ограничить радиус прогулки двумя километрами от места проживания.
Вопрос: а на каком основании москвич пойдет, например, в магазин одежды? Для прогулки пропуск официально не нужен, но гулять можно на свежем воздухе, а не в торговом центре. Значит, за покупками смогут отправиться только обладатели рабочих пропусков? Или разовый можно будет оформить и в целях поездки в магазин? Дважды в неделю. Пока непонятно. Многое непонятно, говорит медиаменеджер, генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева.
Наталья Синдеева медиаменеджер, генеральный директор телеканала «Дождь» «Нет, у меня нет шока, у меня есть полное непонимание того, как себя правильно вести, потому что до этого было более-менее понятно, и я строго соблюдала карантин, никуда не ходила, не гуляла. Мне казалось, это очень ответственно с моей стороны. Сейчас неразбериха с тем, что можно, а что нельзя. Более ответственные продолжат сидеть дома, менее ответственные пойдут гулять. И те, которые более ответственные, будут смотреть на тех, кто на улице, и завидовать им. Страха у меня нет, у меня есть непонимание. Мне кажется, что правила должны быть более прозрачными и понятными».
Но кто-то явно испугается с головой нырять в прежнюю жизнь, а кто-то просто привык и к ее нынешнему темпу, как, например, генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
Наталья Касперская генеральный директор группы компаний InfoWatch «Куда бы я отправилась? Я никуда не отправлюсь, как-то не планировала. Мы пока на удаленке, мы уже так привыкли, нормально работаем. Мы живем на даче, выезжаем в ближайший город за продуктами раз в неделю, но там торговые центры как работали, так и работают. Для нас совершенно ничего не изменится».
А вот, например, в ЦУМе настроены оптимистично. Ситуацию комментирует генеральный менеджер ЦУМа и вице-президент Mercury Александр Павлов.
Александр Павлов генеральный менеджер ЦУМа, вице-президент Mercury «Во-первых, мы очень рады возобновить работу. У нас все для этого готово. Сейчас мы как раз активно готовим к открытию ЦУМ, бутики Третьяковского проезда, Барвиху. Обезопасить клиентов — первый приоритет, поэтому мы будем продолжать все профилактические меры. Что касается коллекции, то новые летние коллекции пришли, они уже в магазине. А коллекция будущего сезона осень — зима отшиты в полном объеме, они тоже начали поступать».
Возвращаясь к прогулкам: с 1 июня на улицу можно будет выходить всем, кроме граждан, у которых диагностирован COVID-19 или есть подозрения на коронавирус или ОРВИ, а также тех, кто контактирует с больными. Откроются все парки и зеленые территории, кроме «Зарядья». Но аттракционы, детские и спортплощадки останутся закрытыми. В беседку заходить нельзя, на лавку нельзя садиться.
Заниматься спортом на свежем воздухе можно ежедневно до 9:00 утра. На прогулки можно будет выходить с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю — два раза в будни и один раз в выходной. Строго в масках! График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на порталах Mos.ru и «Яндекс», а также в мобильных приложениях.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
BFM.RU: последние новости
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма В рамках акции #помогиврачам собрано 1,578 млн рублей В рамках акции #помогиврачам собрано 1,578 млн рублей Агрокомплекс имени Ткачева расширился и занял третье место в рейтинге владельцев сельхозземель в России Агрокомплекс имени Ткачева расширился и занял третье место в рейтинге владельцев сельхозземель в России
Комментарии
Другое , Наталья Синдеева , Алексей Немерюк , Александр Павлов , Ксения Рясова , Наталья Касперская , ЦУМ , Яндекс , Роспотребнадзор , Business FM , Mos.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Новости партнеров
Видео
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение