Бывший заложник сравнил захват банка в Москве с голливудским триллером 

Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата отделения Альфа-банка на Земляном Валу в Москве , в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал подробности происходившего.

«Это напомнило голливудский триллер. Страшно не было… То, что все меня покинули, это даже сошло на руку — как раз таки войти в общение с самим молодым человеком и узнать, что он хочет», — сказал Пименов.

По его словам, у него были мысли обезоружить злоумышленника.

«Был план действий как-то его обезоружить, убрать бомбу либо бутылкой вина дать ему по голове, но запретила сама девочка-консультант, пересказав мне правила поведения в данной ситуации», — отметил он.

Молодой человек рассказал о работе полиции.

«Быстро, собранно, чётко. Подошли сзади, быстро его положили, потом аккуратно отвели меня в сторону, чтобы разъединить двух людей, посмотрели, бомба это или нет. Всё прошло успешно», — подчеркнул Пименов.

Также он дал совет оказавшимся в аналогичной ситуации.

«Здесь начинается чувствование человека, поскольку, задавая вопрос, ты видишь, насколько он на него открыт или закрыт… Осмотреться, сохранять все эмоции в целости и сохранности, чтобы не было паники, лишних нервов, сохранять хладнокровие. Если с человеком можно пойти на контакт — поговорите с ним», — посоветовал он.