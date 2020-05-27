Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший заложник сравнил захват банка в Москве с голливудским триллером 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Бывший заложник сравнил захват банка в Москве с голливудским триллером
Фото: RT на русском
Фёдор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата отделения Альфа-банка на Земляном Валу в Москве, в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал подробности происходившего.
«Это напомнило голливудский триллер. Страшно не было… То, что все меня покинули, это даже сошло на руку — как раз таки войти в общение с самим молодым человеком и узнать, что он хочет», — сказал Пименов.
По его словам, у него были мысли обезоружить злоумышленника.
«Был план действий как-то его обезоружить, убрать бомбу либо бутылкой вина дать ему по голове, но запретила сама девочка-консультант, пересказав мне правила поведения в данной ситуации», — отметил он.
Молодой человек рассказал о работе полиции.
«Быстро, собранно, чётко. Подошли сзади, быстро его положили, потом аккуратно отвели меня в сторону, чтобы разъединить двух людей, посмотрели, бомба это или нет. Всё прошло успешно», — подчеркнул Пименов.
Также он дал совет оказавшимся в аналогичной ситуации.
«Здесь начинается чувствование человека, поскольку, задавая вопрос, ты видишь, насколько он на него открыт или закрыт… Осмотреться, сохранять все эмоции в целости и сохранности, чтобы не было паники, лишних нервов, сохранять хладнокровие. Если с человеком можно пойти на контакт — поговорите с ним», — посоветовал он.
23 мая уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка. Во время инцидента он угрожал взорвать здание, однако после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Мужчине назначена экспертиза для проверки его психического здоровья. Хамовнический районный суд заключил его под стражу сроком на два месяца.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
RT на русском: последние новости
«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: иск к Путину | замазали Бродского | «инсайдер» Соловей «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: иск к Путину | замазали Бродского | «инсайдер» Соловей В Погранслужбе назвали беспрецедентными меры на границах России В Погранслужбе назвали беспрецедентными меры на границах России Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах коронавируса Минздрав Испании скорректировал данные о жертвах коронавируса
Комментарии
Другое , Алексей Барышников , Альфа-банк , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение