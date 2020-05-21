Бритни Спирс задала фанатам загадку 

38-летняя поп-звезда Бритни Спирс призналась, что на самоизоляции скучает и изо всех сил пытается придумать себе какое-нибудь развлечение. На помощь певица привлекла 24,2 млн своих подписчиков в Instagram.

Через соцсети Бритни обратилась к фанатам с предложением угадать, под какую музыку она танцует на своем последнем видео у себя дома. Поиск ответа она решила немного облегчить, написав, что это не хип-хоп и не балет. Ларчик открывался непросто, и мнения, мягко говоря, разделились. Большинство склонялось к тому, что крутит задом Спирс под собственные хиты. В конце концов Бритни сжалилась: