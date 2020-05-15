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Полпред президента опроверг объединение трёх регионов 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Полпред президента опроверг объединение трёх регионов
Фото: News.ru
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов опроверг информацию об объединении Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
По его словам, этот вопрос не обсуждался, передаёт ТАСС. Он также отметил, что, по его мнению, эта тема «точно не актуальна».
Тема объединения «тюменской матрёшки» не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю, — сказал Цуканов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сбор предложений от жителей по созданию нового региона запущен в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Он будет проводиться несколькими способами, чтобы обеспечить максимальный охват населения. Об этом на первом установочном заседании сообщил руководитель рабочей группы инициативы объединения Виталий Фортыгин.
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Другое , Виталий Фортыгин , Николай Цуканов , ИТАР-ТАСС , Тюменская Область
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