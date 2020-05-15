Полпред президента опроверг объединение трёх регионов 

По его словам, этот вопрос не обсуждался, передаёт ТАСС. Он также отметил, что, по его мнению, эта тема «точно не актуальна».

Тема объединения «тюменской матрёшки» не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю, — сказал Цуканов.