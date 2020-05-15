Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России 

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Согласно последним данным, в России выявлено 262 843 случая CОVID-19. При этом 58 226 человек выздоровели, 2 418 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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