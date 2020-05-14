В России провели больше 6,1 млн тестов на коронавирус 

Все новости на карте

России провели больше 6,1 млн лабораторный исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что за последние сутки было сделано 205,5 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в стране в целом остаются 259 198 человек.

По последним данным, в России выявили 242 271 случай заражения коронавирусом, 48 003 человека выздоровели, 2 212 умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Стремительность поражает»: врачей удивляет развитие COVID-19 — Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию