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В России провели больше 6,1 млн тестов на коронавирус 

Газета.Ru и ещё 95 2 часа назад
В России провели больше 6,1 млн тестов на коронавирус
Фото: Газета.Ru
В России провели больше 6,1 млн лабораторный исследований на наличие коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Отмечается, что за последние сутки было сделано 205,5 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением в стране в целом остаются 259 198 человек.
По последним данным, в России выявили 242 271 случай заражения коронавирусом, 48 003 человека выздоровели, 2 212 умерли.
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