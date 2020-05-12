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Forbes (США): Россия наконец-то приблизилась к пику коронавируса 

ИноСМИ 4 часа назад
Forbes (США): Россия наконец-то приблизилась к пику коронавируса
Фото: ИноСМИ
Лишь немногие развивающиеся рынки пострадали от нового коронавируса ТОРС (SARS-CoV-2), вызывающего атипичную пневмонию, в такой значительной степени, как Россия. Положительным моментом является то, что, по мнению специалистов ВОЗ, заболеваемость этим вирусом приближается к пику.
По данным ВОЗ, ежесуточный рост числа новых случаев заболевания этим коронавирусом в России за период с шестого мая сократился с более чем на 7% до 5,5%. В России зарегистрировано 209 688 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, то есть, она является самым инфицированным из всех развивающихся рынков. Далее следует Бразилия, в которой число заболевших составляет 156 862 человека.
«Есть еще случаи заболевания, но темпы роста стабилизируются. Мы очень надеемся, что, судя по последним нескольким дням коронавируса, рост заболеваемости вышел на плато», — цитируют СМИ заявление пресс-секретаря ВОЗ в России Мелиты Вуйнович (Melita Vujnovich), сделанное в минувшие выходные.
Россия в настоящее время занимает пятое место в мире по количеству зараженных коронавирусом и догоняет по этому показателю Италию и США. В России этим вирусом заразилось больше людей, чем во Франции и Германии.
Россия — единственная страна в первой десятке, где уровень смертности составляет 1%. Хотя по прогнозам этот уровень в ближайшие две недели повысится, поскольку ближайшие дни могут умереть пациенты, которые находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации.
Президент России Владимир Путин сегодня встретится с представителями кабинета министров, чтобы обсудить вопрос о том, есть ли необходимость в продлении карантина в стране. В апреле Путин ввел в стране режим изоляции и объявил период нерабочих дней, но при этом призвал (работодателей) по-прежнему платить всем зарплату. В Москве режим изоляции действует до 31 мая.
В России малому и среднему бизнесу выделяется около 81 миллиарда рублей. Эта программа помощи аналогична принятому в США плану поддержки фонда заработной платы и другим единовременным выплатам Ассоциации малого бизнеса в целях экстренного финансирования предприятий, которые были вынуждены закрыться из-за карантина, введенного с целью замедлить распространение коронавируса.
С рыночной точки зрения в России по-прежнему сохраняется тенденция к снижению котировок. Торгуемый индексный фонд VanEck Russia (RSX) снизился на 27% по сравнению с 12-месячным максимумом, достигнутым 21 января. С начала года на сегодняшний день индекс RSX снизился на 22,4%, что ниже уровня снижения аналогичных показателей по индексу развивающихся рынков MSCI.
Некоторые из крупнейших российских компаний распродают акции по бросовым ценам. Акции компании «Яндекс» YNDX, известной в первую очередь своей поисковой системой, но также известной как российский сервис «Убер» (Uber), торгуются с мультипликатором Р/Е, составляющим всего 9х, при этом акции компании «Гугл» (Google) — с мультипликатором Р/Е, равным 28х.
«Есть акции некоторых хороших компаний, которые можно купить в России с такими скидками, — говорит управляющий нидерландским фондом Blauwtulp Wealth Management Арент Тийсен (Arent Thijsen). — В условиях сегодняшнего кризиса мы добавляем в портфель акции компании «Яндекс"».
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Комментарии
Другое , Мелита Вуйнович , Владимир Путин , ВОЗ , Яндекс , Uber , Google , Forbes , Бразилия , США
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