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В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство 

РИА Новости и ещё 16 4 часа назад
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном случае — до двух лет. Также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч.
Кроме того, предлагается изменить понятие оскорбления — сейчас это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».
Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе. В ее поддержку также высказался член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов — он назвал законопроект продуманным.
О необходимости строже наказывать чиновников за неподобающее поведение ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. В ЕР напомнили, что поводом для этого заявления послужила публикация видео, на котором экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Игнатьева сначала исключили из ЕР, а после он лишился должности. В начале февраля замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил, что партия проработает механизм ужесточения наказания за хамство со стороны чиновников.
Ранее за хамство из партии также был исключен экс-замглавы Минпромоторга Дмитрий Овсянников. В соцсетях опубликовали видео, где чиновник грубо разговаривает с сотрудниками аэропорта в Ижевске, отказываясь проходить необходимый досмотр. После исключения из партии Овсянников был уволен из Минпромторга.
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