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Наргиз Закирова ответила Максиму Фадееву: «Мне жалко его. Это была секта» 

Журнал ОК! и ещё 6
3 часа назад
«Это была секта»: Наргиз рассказала о лейбле Фадеева
Фото: Журнал ОК!
Об этом Наргиз Закирова поговорила с Ксенией Собчак во время интервью для проекта «Осторожно, Собчак!».
Напомним, что некоторое время назад Максим Фадеев рассказал, что на протяжении двух лет у него были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог в полной мере заниматься артистами своего лейбла Malfa. Продюсер посчитал, что Наргиз стоило немного потерпеть — хотя бы из чувства уваежния и благодарности.
«Если бы это происходило два года, как он сказал. Но я-то терпела с самолго первого дня, как только пришла в Malfa, — прокомментировала Наргиз Закирова. — У меня был свой коллектив, мы объездили немало городов. Я пришла к Фадееву, и после подписания контракта еще в течение года ездила с этой своей программой, куда входили песни Nirvana, Metallica, Scorpions, а также композиции Фадеева, которые ьн пел в 90-х годах. Новых песен у меня не было. металлимка, скорпионс и какие-то его песни которые отн пел в 90-х годах. Новых песен у меня не было. Только через год появилась «Не твоя война» Ксения Собчак заметила, что именно Фадеев сделал из Наргиз артиста совсем другого уровня, и своей всероссийской славой она обязана именно ему.
«Не хочешь ли ты извиниться?», — поинтересовалась ведущая.
«Извиниться за какие слова? У Фадеева было ко мне потребительское отношение. Я не говорила, что он плохой продюсер. Я просто сказала, что этот человек потерял ко мне интерес как к артисту. Мы выступали вместе всего на нескольких мероприятиях, а виделись вообще раз в полгода», — ответила Наргиз Закирова.
Певица также призналась, что она подписывала контракт с Фадеевым не глядя, поскольку была влюблена в его творчество и одержима его музыкой. Однако ее артистические надежды не оправдались. Нового материала приходилось ждать месяцами.
«Мне жалко его. Это была секта! У человека что-то с психикой происходит. Хотела бы пожелать ему удачи и здоровья. И большая благодарность за эти пять лет жизни», — заключила Наргиз.
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Комментарии
Другое , Максим Фадеев , Ксения Собчак , Наргиз Закирова
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