«Это была секта»: Наргиз рассказала о лейбле Фадеева

Наргиз Закирова ответила Максиму Фадееву: «Мне жалко его. Это была секта»

Напомним, что некоторое время назад Максим Фадеев рассказал, что на протяжении двух лет у него были серьезные проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог в полной мере заниматься артистами своего лейбла Malfa. Продюсер посчитал, что Наргиз стоило немного потерпеть — хотя бы из чувства уваежния и благодарности.

«Если бы это происходило два года, как он сказал. Но я-то терпела с самолго первого дня, как только пришла в Malfa, — прокомментировала Наргиз Закирова. — У меня был свой коллектив, мы объездили немало городов. Я пришла к Фадееву, и после подписания контракта еще в течение года ездила с этой своей программой, куда входили песни Nirvana, Metallica, Scorpions, а также композиции Фадеева, которые ьн пел в 90-х годах. Новых песен у меня не было. металлимка, скорпионс и какие-то его песни которые отн пел в 90-х годах. Новых песен у меня не было. Только через год появилась «Не твоя война» Ксения Собчак заметила, что именно Фадеев сделал из Наргиз артиста совсем другого уровня, и своей всероссийской славой она обязана именно ему.

«Не хочешь ли ты извиниться?», — поинтересовалась ведущая.

«Извиниться за какие слова? У Фадеева было ко мне потребительское отношение. Я не говорила, что он плохой продюсер. Я просто сказала, что этот человек потерял ко мне интерес как к артисту. Мы выступали вместе всего на нескольких мероприятиях, а виделись вообще раз в полгода», — ответила Наргиз Закирова.

Певица также призналась, что она подписывала контракт с Фадеевым не глядя, поскольку была влюблена в его творчество и одержима его музыкой. Однако ее артистические надежды не оправдались. Нового материала приходилось ждать месяцами.