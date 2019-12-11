Комиссия спортсменов WADA может добиться полного отстранения России

В рамках этого мероприятия будут обсуждаться возможности подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении России в связи с массовыми случаями применения и сокрытия допинга. Об этом информирует The Times.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее Путин дал оценку вердикту WADA.