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Политика

Комиссия спортсменов WADA может добиться полного отстранения России 

Газета.Ru 32 минуты назад
Комиссия спортсменов WADA может добиться полного отстранения России
Фото: ТАСС
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) 11 декабря организует важное заседание.
В рамках этого мероприятия будут обсуждаться возможности подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) для ужесточения санкций в отношении России в связи с массовыми случаями применения и сокрытия допинга. Об этом информирует The Times.
Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.
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Теги:
Другое , Всемирное антидопинговое агентство , Газета The Times
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