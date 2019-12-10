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Москва «лужковская» 

Рамблер 14 минут назад
На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Бывший градоначальник умер в Мюнхене, после операции на сердце. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы. В годы его пребывания на посту градоначальника в столице были реализованы несколько масштабных проектов, которые навсегда изменили облик Москвы.
Был восстановлен Храм Христа Спасителя.
В 1994 году началось воссоздание собора, а через шесть лет в нем отслужили первую торжественную Рождественскую литургию.
В 1995 году был открыт Парк победы. В один из самых больших мемориальных комплексов в мире включены монумент Победы, музей ВОВ, мемориальная мечеть, мемориальная синагога, часовня, скульптурная композиция "Трагедия народов" Зураба Церетели.
В том же году началось строительство «Москва-Сити».
Во время Юрия Лужкова появились легендарные московские пробки. Строительство Третьего транспортного кольца должно было разгрузить дороги.
Манежную площадь реконструировали и украсили фонтанами со скульптурами Зураба Церетели.
В центре Москвы появился гигантский памятник Петру I.
В 2009 году был закрыт Черкизовский рынок. В 2013 году на его территории был найден целый подземный город, в котором находились фабрика по пошиву, жилые помещения, кафе и курятник.
Юрий Лужков был постоянным гостем пивного фестиваля в Лужниках. Мэр появлялся на его открытии в русском картузе и торжественно вскрывал первую бочку с пивом.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Другое , Фото , Зураб Церетели , Юрий Лужков , Москва , Мюнхен
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