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Ретейлеры просят пересмотреть запрет на продажу сигарет возле образовательных учреждений 

ТАСС 1 час назад
Ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, направили письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой пересмотреть запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст обращения.
Письмо вице-премьеру подписали председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов и глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.
Статья 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает розничную торговлю табачной продукцией "на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг".
Авторы письма обращают внимание на отсутствие разъяснений понятия "территория, предназначенная для оказания образовательных услуг" и конкретизации видов самих образовательных учреждений. По мнению участников рынка, из-за расплывчатых норм "антитабачного закона" магазинам приходится сворачивать продажи сигарет, даже если рядом открываются курсы иностранных языков для взрослых, автошкола или курсы повышения квалификации.
Кроме того, представители ассоциаций отметили, что соблюдение нормы в 100 метров не имеет под собой логического основания, поскольку, к примеру, в небольших населенных пунктах иногда физически невозможно разместить торговые точки на таком расстоянии от образовательных учреждений. По мнению участников рынка, на сегодняшний день существует достаточное количество ограничений, защищающих детей от табака — запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним или запрет открытой выкладки такой продукции в торговом зале.
В секретариате вице-премьера Гордеева изданию подтвердили получение письма и отметили, что документ направлен на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. До конца года ведомства должны представить свои предложения в правительство. В пресс-службе Минпромторга "Известиям" сообщили, что профильный департамент ведомства готов провести обсуждение проблемных вопросов отрасли с участием заинтересованных сторон.
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Теги:
Другое , Сергей Кузнецов , Алексей Гордеев , Владлен Максимов , Сергей Беляков , Минпромторг , Минздрав РФ , Минсельхоз , газета "Известия"
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