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Поверку счетчиков организуют по-новому 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Поверку счетчиков организуют по-новому
Фото: Российская Газета
Как отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, это один из первых российских законопроектов, закладывающих основу нормативного регулирования цифровой метрологической среды в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».
"Электронная регистрация результатов поверки и утверждения типов средств измерений станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Выдача бумажных свидетельств останется возможной, но необязательной и только по желанию заявителя", — сказал Денис Мантуров.
По его словам, эффект от нововведения смогут почувствовать все россияне. После того, как специалист сделает поверку, он должен будет занести ее результаты в реестр Росстандарта — Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, который функционирует уже на протяжении шести лет.
"Владелец получит юридически значимое подтверждение выполнения поверки прибора и будет информироваться о дате следующей поверки", — заключил министр.
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Теги:
Другое , Денис Мантуров
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