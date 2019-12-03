Дума рассмотрит законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства

МОСКВА , 3 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, упраздняющий большую часть (кроме «18+») существующей возрастной маркировки для произведений искусства и литературы.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской , в октябре в Госдуму внесли новую редакцию документа. Согласно ей, обязательной для произведений искусства и литературы останется лишь маркировка «18+». Промежуточная маркировка от «0+» по «16+» больше применяться не будет, вместо нее правообладатели, организации культуры и организаторы зрелищных мероприятий будут вправе по своему усмотрению размещать информацию о рекомендуемой возрастной категории «любым доступным способом» — на книгах, афишах, объявлениях, входных билетах, приглашениях, на экране перед началом фильма.

Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие формулировки: «для семейного чтения», «для семейного просмотра», «для семейного посещения», «для дошкольников», «для детей младшего школьного возраста», «для детей среднего школьного возраста», «для детей старшего школьного возраста», «не рекомендовано для детей» и любые иные сходные по смыслу.

Как следует из документа, в случаях включения в примерные основные образовательные программы общего образования произведения литературы не могут быть запрещены к распространению среди детей. Кроме того, допускается распространение без знака информационной продукции «рекомендуемых в соответствии с законодательством об образовании в примерных основных образовательных программах общего образования произведений литературы и авторов» — за исключением литературы категории «18+», на нее ограничения сохранятся.

Убрать барьеры между детьми и культурой

Ранее Ямпольская сообщила о поступающих в комитет обращениях деятелей культуры, просящих убрать «дикие, абсурдные барьеры между детьми и культурой». По словам депутата, она сама провела «рейд» по книжным магазинам и обнаружила, что Библия, " Анна Каренина ", " Евгений Онегин " и «Ромео и Джульетта» продаются с возрастным ограничением «16+».

"Складывается впечатление, будто до 16 лет в нашей стране читать запрещено. Чего мы ждем, что в 16 подросток набросится на настоящую литературу? Да он книгу в руки не возьмет, не приучен. Тогда о каких прорывах мы можем говорить?", — отмечала Ямпольская.