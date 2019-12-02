Охота за Крымом. По следам одной «концепции»

Молодой юрист из «команды Зе» господин Кориневич охотно рассказывает, что в Крыму нет поддержки Русского мира, что счастливы крымчане лишь на картинках российской пропаганды, что украинской власти необходимо неустанно думать о жителях Крыма, «которые ожидают нас…» В Киеве вообще много говорят о крымчанах, в частности, недавно спикер «Правого сектора»* Артём Скоропадский заявил: «Мы не будем возвращать этих людей, потому что такие люди нам не нужны… Пусть в Крыму останется 10% населения, но это будут стопроцентно люди, которые поддерживают Украину . Чтобы ни одного оккупанта или того, кто поддерживает оккупанта, там не оставалось».

Какие же задуманы меры воздействия, дабы мечты Кориневича и Скоропадского воплотились в жизнь? Об этом можно пока только догадываться, поскольку анонсированная концепция «возвращения Крыма» находится в стадии разработки, но её грядущие тезисы вполне предсказуемы.

Во-первых, военный путь маловероятен и пока отвергается самой украинской стороной, которая говорит об исключительно дипломатических методах урегулирования. Широкомасштабно воевать с атомной державой — безумие: в случае прямого нападения на свою территорию РФ с чистой совестью может задействовать такое оружие, что ВСУ просто растворятся в воздухе. И в степени этой решимости уже сомневаться не приходится.

Экономические рычаги воздействия на жителей полуострова Украина переломала собственными руками — через многочисленные блокады, торговые запреты, уничтожение железнодорожного сообщения и т.д. Даже если удастся полностью перекрыть поток отдыхающих на полуострове украинских граждан (около миллиона человек в год), экономике это не слишком навредит. И украинцы, увы, не слишком платёжеспособны, и Крым слегка переполнен отдыхающими. Хочу быть понятым верно: любым гостям здесь всегда рады — просто Киеву шантажировать полуостров перекрытием турпотока не получится. Экономика полуострова ни в этом, ни в чем другом от Украины уже не зависит.

Следовательно, реальных рычагов воздействия на Крым на данный момент у Киева нет. Остаётся только надеяться, что Москва (сама или под воздействием внешних обстоятельств) добровольно вернёт Крым, либо там произойдёт некое волнение, которое даст повод для решительного вмешательства извне, опять-таки в случае резкого ослабления России. Гипотетический сценарий такого ослабления — организация российского Майдана, а проявление «доброй воли» в будущем — радикальная смена власти в Кремле. Либо комбинация этих двух факторов.

То есть, и это очевидно по высказываниям некоторых украинских политиков, у Киева остаются надежды, что Россия под непрерывным международным давлением или из-за внутренней нестабильности посыпется, и тогда Украина сможет подхватить упавшее. А чтобы Крым оставался максимально интересен натовским партнёрам Киева, украинские политики регулярно напоминают о его военной ценности. Недавно на эту же тему в Брюсселе пространно рассуждал командующий ВСУ Руслан Хомчак : дескать, пока полуостров в руках Российской Федерации, всё Средиземноморье не может спать спокойно. В Брюсселе благожелательно слушали, но запрыгивать в танки не спешили.

Единственный способ воздействия на жителей полуострова, которым Украина может действовать самостоятельно и уже сегодня, — целенаправленная пропаганда. Кроме того, учитывая, что господин Кореневич ещё и юрист-международник, можно предположить планирование в будущей концепции международных юридических процессов против РФ — чисто для поддержания штанов инициативного молодого человека.

Итак, наиболее реальные сражения могут происходить (и уже происходят) в информационной сфере. Разворовывание выделяемого бюджета подразумевается, но все-таки недооценивать противника нельзя — за майданщиками стоят американцы, а это люди чрезвычайно опытные. У них уже имеются средства доставки информации — и через аналоговый сигнал, и через интернет. Здесь мы подразумеваем и множество украинских телеканалов (в том числе специализирующийся на крымско-татарской тематике АТR), и доступное на территории Крыма радио, и читабельные сайты (вроде созданного при поддержке одиозного Радио Свобода «Крым Реалии»).

Для работы активно используются социальные сети, где распространяются пессимистические настроения и разгоняются откровенные фейки, вроде «разрушающегося» Крымского моста. С помощью профессиональных ботов и реальных информаторов планомерно создаётся картинка всеобщего «упадка», «разрухи» — одним словом, «оккупации». И не важно, что картинка не имеет отношения к действительности, — некоторые войны проигрывают вне военной составляющей. Так, российский император Петр III спас разгромленного русскими войсками прусского короля Фридриха II от окончательного поражения и вернул ему уже российский тогда Кёнигсберг, а Российская империя проиграла Первую мировую войну накануне, возможно, своей величайшей победы. Не стоит недооценивать планомерность враждебной деятельности, и она приносит определенные результаты: за перешеек потихоньку потянулись крымские студенты — порядка двух сотен в прошлом году, до трёхсот человек в этом. Едут на бюджетные места, на льготы для крымских выпускников, прельщаются «молодежной движухой» и «европейскими перспективами». Да что говорить о молодых, если многие крымчане зрелого возраста охотно получают украинские загранпаспорта, и этих граждан тысячи.

Вызов есть, и грядущая «концепция возвращения Крыма» (как бы её ни назвали официально) работает уже сейчас. Следовательно, меры контрпропаганды — это не чья-то блажь или средство подзаработать, а необходимость. Как является очевидной необходимостью усиление работы в социальных сетях, ютубе и прочих сегментах интернета. И если Крым действительно витрина достижений России (а в этом его огромная и до сих пор недооценённая роль), то необходимо создавать и направлять встречные информационные потоки.

И вообще, надо больше России в Крыму: повышать уровень жизни населения, активнее входить на полуостров российскими торговыми марками, решительно переманивать из-за перешейка недостающих специалистов, увеличивать транспортную доступность полуострова (в том числе международную) и так далее. При соблюдении этих действительно необходимых условий враждебная пропаганда ничего не сможет поделать с реальностью.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ