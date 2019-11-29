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Общество

Обнаружены доказательства существования Ноева ковчега 

SM News 1 час назад
Обнаружены доказательства существования Ноева ковчега
Фото: SM News
Многие исследователи пытались найти ковчег. Среди них — венецианец Марко Поло, француз Адам Олеарий, армянин Х. Абовян, англичанин Лорд Брайс, американец Джон Либби, испанец ФЕрнан Наварра и другие известные путешественники.
Впервые об удивительной находке в 1840 г. упоминается в турецком журнале. Согласно сообщению, в леднике у горы Арарат обнаружен огромный корабль из черной, хорошо обработанной древесины. Внутри судно заполнено льдом.
В 1892 г. корабль повторно был обнаружен в указанном месте священнослужителем Нури и его послушниками, которые произвели замеры судна и обнаружили, что они в точности соответствуют библейским данным о Ноевом ковчеге. В 1916 г. российский летчик-испытатель В. Росковицкий сделал фото удивительного корабля, обнаруженного у подножия горы Арарат. На фотографии видно, что корпус его гигантской палубы спроектирован таким образом, чтобы по нему свободно могли перекатываться волны. Длина корабля сопоставима с кварталом небольшого города.
О находке информировали императора Николая II, который немедленно направил к горе Арарат экспедицию. Было обнаружено, что судно сделано из прочного дерева олеандра и обработано специальным составом, позволяющим доскам не размокать в воде длительный период. В судне выявили множество маленьких помещений с клетками для перевозки животных. Отчет с фотографиями, замерами и заметками группы исследователей был направлен правительству России, но в последствии во время революции утерян.
В 1969 и 1974 гг. на поиски ковчега были направлены еще несколько экспедиций, которые повторно произвели замеры судна, и взяли образцы материала для производства экспертизы. По результатам исследований выяснилось, что что возраст удивительной находки — 5000 лет. Однако вскоре власти Турции запретили проводить раскопки и исследования в этом районе, объявив его стратегически важным объектом, учитывая что гора Арарат была расположена на границе блока НАТО с Советским Союзом.
После 2000 года ни одна попытка обнаружить Ноев ковчег не увенчалась успехом. Уж не свидетельствует ли это о том, что сам Господь Бог не хочет, чтобы библейское судно попало в руки человека? Не от того ли это происходит, что наш мир снова погрузился в пучину зла и ненависти? Не повод ли это каждому из нас задуматься о смысле бытия и чаще совершать добрые поступки?
Источник: Дзюба А. Тайны и загадки истории и цивилизаций. -Х. : ООО Книжный клуб «Клуб семейного досуга».
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Теги:
Другое , Марко Поло , Николай II , Правительство РФ , НАТО , Арарат
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