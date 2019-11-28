В небе над Уралом появился загадочный объект

Жители Курганской и Челябинской областей вечером 28 ноября заметили в небе неопознанный летающий объект. Соответствующие видео были распространены в сети, пишет «Комсомольская правда».

На кадрах из Кургана видно, как в темноте появился яркий свет и спустя некоторое время погас. При этом уточняется, что звуков летящего самолета или вертолета в ролике не слышно. После этого были опубликованы видео из Копейска , где в небе появился луч света. В это время авторы записи комментировали происходящее, предположив, что неопознанный объект может взорваться.

Как утверждают очевидцы, когда свет погас, появилось большое количество дыма, который начал «опускаться кольцами». Другие же рассказали о «расплывчатых волнах» в виде кругов, образовавшихся после исчезновения объекта, пишет «74.ru».

В СМИ не исключили, что вспышки в небе могут быть связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», которая, как заявили в Минобороны , ранее 28 ноября вылетела с полигона в Астраханской области и успешно поразила цель на полигоне в Казахстане.

В сентябре жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе (Московская область) заметили в небе странный объект и распространили его фото в сети. На снимках видно черное кольцо, зависшее в воздухе. В комментариях интернет-пользователи разошлись во мнении о его происхождении. Некоторые из них посчитали, что кольцо является результатом промышленной химической деятельности. Другие предположили, что это дым от взрыва.