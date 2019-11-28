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В небе над Уралом появился загадочный объект 

Lenta.ru 1 час назад
В небе над Уралом появился загадочный объект
Фото: Lenta.ru
Жители Курганской и Челябинской областей вечером 28 ноября заметили в небе неопознанный летающий объект. Соответствующие видео были распространены в сети, пишет «Комсомольская правда».
На кадрах из Кургана видно, как в темноте появился яркий свет и спустя некоторое время погас. При этом уточняется, что звуков летящего самолета или вертолета в ролике не слышно. После этого были опубликованы видео из Копейска, где в небе появился луч света. В это время авторы записи комментировали происходящее, предположив, что неопознанный объект может взорваться.
Как утверждают очевидцы, когда свет погас, появилось большое количество дыма, который начал «опускаться кольцами». Другие же рассказали о «расплывчатых волнах» в виде кругов, образовавшихся после исчезновения объекта, пишет «74.ru».
В СМИ не исключили, что вспышки в небе могут быть связаны с запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», которая, как заявили в Минобороны, ранее 28 ноября вылетела с полигона в Астраханской области и успешно поразила цель на полигоне в Казахстане.
В сентябре жители городского округа Селятино в Наро-Фоминском районе (Московская область) заметили в небе странный объект и распространили его фото в сети. На снимках видно черное кольцо, зависшее в воздухе. В комментариях интернет-пользователи разошлись во мнении о его происхождении. Некоторые из них посчитали, что кольцо является результатом промышленной химической деятельности. Другие предположили, что это дым от взрыва.
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Комментарии 
Теги:
Другое , Министерство обороны , Комсомольская правда , Копейск , Курган
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