Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским
Политика
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря 

Lenta.ru + ещё 70 12 часов назад
В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря
Фото: Lenta.ru
Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из авторов инициативы, глава комитета по труду и соцзащите Ярослав Нилов.
Если законопроект будет принят, последний календарный день года перестанет быть рабочим, даже если выпадает на будние дни. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно будет сохраниться в нынешних границах.
Депутаты считают, что перенос выходного позволит работникам и работодателям «более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов».
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину Киев объявил об отказе Зеленского идти на уступки Путину 
Теги:
Другое , Законопроекты , Ярослав Нилов , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 94
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 22
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 297
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 330
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке
Самолет Шойгу не смог приземлиться в Бишкеке 15
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение