Феклистов призвал отменить ЕГЭ 

Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев предложил дополнить ЕГЭ заданиями на креативное мышление, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой. Евгений Феклистов: «Я бы пошел еще дальше и вообще отменил ЕГЭ, чтобы школьники меньше занимались зубрежкой: нет заданий, нет ЕГЭ, нет зубрежки. Все логично, не так ли?», — спросил Евгений Феклистов в эфире НСН. 2 ФОТО: РИА Новости